3 bin yıllık Zerzevan tenis turnuvasına ev sahipliği yaptı! Tarih ve spor aynı sahada buluştu

Medeniyetlerin izlerini taşıyan Zerzevan Kalesi, bu kez sporun birleştirici gücüne ev sahipliği yaptı. 2. Zerzevan Cup 2026 Tenis Turnuvası'nın tanıtım toplantısı, Diyarbakır'ın tarih, kültür, turizm ve spor vizyonunu aynı çatı altında buluşturdu.

Programa Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve sporcular katıldı.

"DİYARBAKIR ARTIK ÜRETİMİ, TURİZMİ VE SPORU KONUŞUYOR"

Tanıtım toplantısında konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kentin son yıllarda huzur, güven, üretim, turizm ve spor başlıklarında yeni bir döneme girdiğini belirtti.

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın uzun yıllar boyunca terör ve güvenlik sorunları nedeniyle ekonomik, sosyal ve kültürel gelişim alanında hak ettiği noktaya ulaşmakta zorlandığını ifade ederek, "Artık Diyarbakır'da terör hadiseleri değil; Silvan Barajı ile tarımsal üretimi, organize sanayi bölgeleriyle sanayide büyümeyi, turizm altyapısını ve gençlerimizin sporla buluşmasını konuşuyoruz." dedi. Diyarbakır'ın 12 bin 500 yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Zorluoğlu, kentin sahip olduğu tarihî ve kültürel mirasın turizm açısından büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi.

ZERZEVAN İÇİN UNESCO HEDEFİ

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını hatırlatarak Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı için yürütülen sürece de dikkat çekti.

Zorluoğlu, "Zerzevan Kalesi'nin de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dâhil edilmesiyle Diyarbakır, dünya mirası açısından Türkiye'nin en güçlü şehirlerinden biri hâline gelecektir. Bu sürecin olumlu sonuçlanmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı. 2025 yılında Diyarbakır'da 1,6 milyon ziyaretçinin ağırlandığını belirten Zorluoğlu, turizm altyapısının güçlendirilmesi ve konaklama kapasitesinin artırılmasıyla bu sayının önümüzdeki yıllarda daha yukarılara taşınabileceğini kaydetti.

"ZERZEVAN CUP ULUSLARARASI BİR KİMLİK KAZANACAK"

Diyarbakır'ın genç nüfusuna da işaret eden Vali Zorluoğlu, spor yatırımlarının kent için stratejik bir önem taşıdığını dile getirdi. Zorluoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte kentin spor altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Zerzevan Cup Tenis Turnuvası'nın önümüzdeki yıllarda uluslararası bir nitelik kazanacağına, hem Türkiye'de hem dünyada adından söz ettirecek önemli bir organizasyon hâline geleceğine inanıyorum." dedi.

Vali Zorluoğlu, organizasyona katkı sunan Türkiye Tenis Federasyonu'na, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Dicle Üniversitesine, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür etti.

"TENİS, ŞEHİRLERİN MARKALAŞMASINDA GÜÇLÜ BİR KALDIRAÇ"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ise Zerzevan Cup'ın ikinci kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Federasyon olarak yılda 600'ün üzerinde turnuva düzenlediklerini belirten Müderrisgil, tenisi 81 ilde tabana yaymak amacıyla "Haydi Tenise" projesini yürüttüklerini söyledi.

Müderrisgil, Zerzevan Cup'ın yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, aynı zamanda Diyarbakır'ın tanıtımına katkı sağlayan önemli bir adım olduğunu belirterek, "Turnuvanın ödüllü olması sporcuların Diyarbakır'a ilgisini artırıyor. Bu organizasyon, tenisin şehir markalaşmasında nasıl güçlü bir kaldıraç olabileceğini gösteren güzel bir örnek." dedi.

Zerzevan Kalesi'nin UNESCO sürecine de değinen Müderrisgil, turnuvanın ilerleyen yıllarda uluslararası bir organizasyona dönüşmesini temenni ettiklerini ifade etti.

11–16 MAYIS'TA DÜZENLENECEK

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin de bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek turnuvaya 99 erkek ve 48 kadın sporcunun katılacağını açıkladı.

Öztekin, turnuvanın 11–16 Mayıs tarihleri arasında düzenleneceğini ve toplamda 1 milyon TL'nin üzerinde ödül dağıtılacağını belirterek, "Ülkemizin başarılı sporcularının yer alacağı bu organizasyonun Diyarbakır'ın spor hayatına önemli katkı sunacağına inanıyoruz." dedi. Diyarbakır'ın son bir yıl içinde farklı branşlarda 7 Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptığını aktaran Öztekin, turnuvada emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

TARİHÎ ALANDA SPOR BULUŞMASI

Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun ise konuşmasında, Zerzevan Kalesi'nin 3 bin yıllık geçmişe sahip önemli bir arkeolojik alan olduğunu belirtti.

Coşkun, kalenin Roma döneminde sınır garnizonu olarak kullanıldığını, aynı zamanda sivillerin de yaşadığı bir alan olduğunu ifade ederek, 2014 yılında başlayan kazılarla bölgenin tarihine ışık tutan çok sayıda bulgunun ortaya çıkarıldığını söyledi. Zerzevan Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını hatırlatan Coşkun, tarihî alanda düzenlenen spor organizasyonunun kültürel mirasın tanıtımı açısından önemli bir değer taşıdığını belirtti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör