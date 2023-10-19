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Giriş Tarihi: 20.10.2023

3 büyük ilçeye dev altyapı yatırımları

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
3 büyük ilçeye dev altyapı yatırımları
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde olduğu gibi ilçelere de dev hizmetleri taşımayı sürdürüyor. İnegöl, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde altyapı yenileme çalışmalarını tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve İller Bankası'ndan temin edilen krediyle Bursa genelindeki altyapı hamlesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları etaplar halinde tamamlıyor. Mustafakemalpaşa'da, Atatürk ve Yunus Emre mahalleleri ile Fevzi Paşa Caddesinde yaklaşık 4 kilometrelik kanalizasyon ve yaklaşık 2 kilometrelik yağmur suyu hattı olmak üzere, 6 kilometrelik altyapı hattı çalışması devam ediyor. Altyapı imalatlarının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama çalışmalarına da hemen başlanırken, Mustafakemalpaşa Atatürk Bulvarı'nda da 2 bin tonluk asfalt kaplama çalışması yapıldı.

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3 büyük ilçeye dev altyapı yatırımları
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