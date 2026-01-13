3 çocuk annesi Esra boğularak öldürüldü

Ankara'da 28 yaşındaki Esra Muratoğlu boğularak öldürüldü. Dün saat 11.00 sıralarında ihbar üzerine Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine gelen polis, 3 çocuk annesi Esra Muratoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Genç kadının cenazesi Adli Tıp'a götürüldü.Şüphelilerden anne Çilem Y. ile genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Orhan K. gözaltına alındı. Muratoğlu'nun çocuklarının devlet korumasında olduğu öğrenildi. Apartman sakinlerinden Alpay Karagöz, anne ve kızının evde yalnız yaşadığını ve sessiz sakin bir aile olduklarını söyledi.