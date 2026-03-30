3 çocuk annesine tek kurşunla bitişik atışla infaz

Polisi alarma geçiren olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7509 Sokak'ta bulunan ikamette bir kişinin silahla kendisini yaraladığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese giden sağlık ekipleri göğsünden ateşli silahla yaralanmış kadın şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Gelişmenin ardından olay yerine Cinayet Büro Amirliği, motorize yunus timleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TABANCA VE KOVAN BULUNAMADI

Adrese gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede Vahda Al Şevah'ın tabancadan çıkan kurşun sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler ev içerisinde ve çevresinde silahı bulmak için uzun süre arama yaptı. Genç kadının cinayete kurban gittiği belirlenmesi üzerine cinayet büro amirliği ekipleri olay anında evde bulunan kayınvalidesi ve 3 çocuğu ile eşinin ifadesine başvurdu. Genç kadının kayınvalidesinin polise verdiği ilk ifadesinde namaz kıldığı sırada bir ses duyduğu, bir süre sonra odaya gittiğinde genç kadını kanlar içerisinde yerde yatarken gördüğünü söylediği öğrenildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaşana korkunç cinayetin ardından Vahda Şevah'ın eşi H.B.'nin (32) ise olay anında evde olmadığını, yemek yaptırmak için birkaç kilometre ileride bulunan bir işyerine gittiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli şekilde göğsünden bitişik atışla tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunan Vahda Şevah'ın cansız bedeni olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada olayı haber alarak olay yerine gelen genç kadının kız kardeşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerinin olayda kullanılan silahı bulmak için çalışması başlattı. Genç kadının eşi H.B. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.