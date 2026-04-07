3 çocuk babası sır oldu! Emin Süner 2 gündür aranıyor...

İstanbul Arnavutköy'de 45 yaşındaki 3 çocuk babası Emin Süner'den 2 gündür haber alınamıyor. Yakınları ve çok sayıda vatandaş bölgede arama çalışması başlatırken, polis ekipleri de kayıp şahsı bulmak için çalışma yürütüyor. Aile ve yakınları ise arama çalışmalarına profesyonel destek verilmesini talep etti.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hicret Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Emin Süner, 5 Nisan günü akşam saatlerinde kayboldu. Süner'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro ekipleri tarafından özel ekip kurularak arama çalışması başlatıldı. Öte yandan Süner'in en son görüldüğü sokak ve çevresinde çok sayıda yakını, arkadaşı ve vatandaşın katılımıyla arama çalış
"ÜÇ ÇOCUĞU VAR, OĞLU DAHA ÇOK KÜÇÜK"
Kayıp şahsın yakını Süleyman Süner, "45 yaşındaki 3 çocuk babası Emin Sümer akşam saatlerine doğru ortadan kayboldu. 2 gündür izine rastlayamadık. Telefon 18:45'e kadar açıktı, sonrası yok. İki gündür haber alamıyoruz. Üç çocuğu var, oğlu daha çok küçük. Sadece bize öncülük yapsınlar, biz de elimizi taşın altına koyalım". Arama çalışmaları yetersiz mutlaka AFAD, valilik, kaymakamlık ve emniyetten acil profesyonel destek bekliyoruz" dedi. Yetkililer tarafından kayıp şahsı bulmaya yönelik çalışmaların kurulan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Özel Ekiplerince devam etti.