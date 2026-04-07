3 çocuk babası sır oldu! Emin Süner 2 gündür aranıyor...

"ÜÇ ÇOCUĞU VAR, OĞLU DAHA ÇOK KÜÇÜK"

Kayıp şahsın yakını Süleyman Süner, "45 yaşındaki 3 çocuk babası Emin Sümer akşam saatlerine doğru ortadan kayboldu. 2 gündür izine rastlayamadık. Telefon 18:45'e kadar açıktı, sonrası yok. İki gündür haber alamıyoruz. Üç çocuğu var, oğlu daha çok küçük. Sadece bize öncülük yapsınlar, biz de elimizi taşın altına koyalım". Arama çalışmaları yetersiz mutlaka AFAD, valilik, kaymakamlık ve emniyetten acil profesyonel destek bekliyoruz" dedi. Yetkililer tarafından kayıp şahsı bulmaya yönelik çalışmaların kurulan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Özel Ekiplerince devam etti.