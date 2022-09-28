Haberler Yaşam Haberleri 3 gün 3 gece süren iki aşiret düğününde milyonlarca lira takıldı
Giriş Tarihi: 28.9.2022 14:39 Son Güncelleme: 28.9.2022 14:55

3 gün 3 gece süren iki aşiret düğününde milyonlarca lira takıldı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin vazgeçilmez görkemli düğünlerine bir yenisi daha eklendi. Van ve Şırnak’ta 3 gün 3 gece süren iki farklı aşiret düğünlerinde gelin ve damat altın ile paralara gömüldü. Van’da genç çifte 4 milyon, Şırnak’ta ise, 1 milyon 200 bin lira takı takıldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
3 gün 3 gece süren iki aşiret düğününde milyonlarca lira takıldı

Van'da İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol kentlerinin yanı sıra İran ve Irak'ta da üyelerinin bulunduğu bölgenin en büyük aşiretlerinden olan Gevdan aşiretinin önde gelen isimlerinden iş insanı Abdullah Aslan'ın kızı Nudem Aslan ile Hacı Abi'nin oğlu Cahit Abi, yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Van'da lüks bir otelde yapılan aşiret düğününe, bölgenin ve Türkiye'nin farklı yerlerinden davetliler katıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin yer aldığı düğünde davetliler, gece geç saatlere kadar halay çekti. Üç gün üç gece süren düğün sonunda ise, davetliler takı takmak için sıraya geldi. Uzun takı kuyruğu sona erdiğinde ise, yapılan sayımda gelin ve damada altın ile nakit paradan oluşan 4 milyon takı takıldığı belirlendi. Gelin Nudem Aslan ve damat Cahit Abi, kendilerini bu mutlu günde yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.

ŞIRNAK'TA AŞİRET DÜĞÜNÜNE 5 BİN KİŞİ KATILDI

Van'ın yanı sıra Şırnak'ta da benzer bir aşiret düğünü yaşandı. Irak sınırına sıfır noktada yer alan Beytüşşebap ilçesindeki Mutluca köyünde Jirki aşiretinin ileri gelenlerinden Hasan Öter'in oğlu Erkan ile Yusuf Adıyaman'ın kızı Viyan Adıyaman dünya evine girdi. Üç gün, üç gece süren ve 5 bin kişinin katıldığı düğünde, damada 450 bin TL takılırken, geline de altınlar ve 150 bin TL takıldı. Silahların kullanılmasına izin verilmediği görkemli düğünde, gelin ve damada takılan paralar, 9 kişi tarafından sayıldı. Yaklaşık bir sat süren sayım sonucu, takı miktarının 1 milyon 150 bin TL olduğu belirlendi. Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü'nün de katıldığı düğünde davetliler için hazırlanan yemekte, 950 kilo et kullanıldı.

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3 gün 3 gece süren iki aşiret düğününde milyonlarca lira takıldı
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