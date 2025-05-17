Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 48 yaşındaki Nazlı Zeynep A., boşanma davası devam eden eşi B.C.A. ile görüşmesi için 7 yaşındaki kızı S.D.A.'yı 43 dakika geç götürdüğü gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası aldı.

Çift, 2021'de boşanma davası açtı ve mahkeme, boşanma sürecinde kızıyla ilgili geçici velayet kararları verdi. 6 Şubat 2025'te, Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi, kızın geçici velayetini anneye verirken, babanın ayda iki kez, sosyal hizmetler ve emniyet gözetiminde kızıyla görüşmesine karar verdi.

MAHKEME DİNLEMEDİ

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü yapılan görüşmede, Nazlı Zeynep A., kızıyla görüşme yerine belirlenen saatten 43 dakika geç geldi. Bu durumu şikâyet eden baba, mahkemeye başvurup tutanak tutturdu. Mahkeme, Nazlı Zeynep A.'yı hapis cezasına çarptırdı.

Avukatı, müvekkilinin suçlu olmadığını ve saat değişikliğinin geç bildirildiğini savunsa da, Fethiye 2'nci Aile Mahkemesi itirazı reddetti. Karar kesinleşince, Nazlı Zeynep A., kızıyla vedalaşarak cezaevine teslim edildi. DHA