3 günde 3 metrobüs yandı

Giriş Tarihi: 10.05.2026

Mustafa KAYA
İstanbul'da toplu taşıma adeta çileye dönerken, 3 gün üst üste metrobüslerde yangın çıkması, vatandaşların tepkisine yol açtı. İBB iştiraki İETT sorumluluğundaki metrobüslerde son günlerde yaşanan ilk yangın, 3 gün önce Okmeydanı Hastanesi önündeki durakta meydana geldi. Bu yangının arkasından Üsküdar Acıbadem Durağında da bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı ve yolcular büyük tehlike atlattı. Dün saat 16.30 sıralarında da İBB Sosyal Tesisleri - Avcılar istikametinde üçüncü metrobüs yangını meydana geldi. Durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında yangın çıkması üzerine, araçtaki yolcular hızla tahliye edildi. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

