3 günlük bebeği hastaneden kaçırdı! Kamera görüntüleri ile yakalandı!

Kucağındaki bebeği örtüye sararak uzaklaşan kadından tekrar haber alamayan aile, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, hastaneden çıktıktan sonra taksiyle bindiği tespit edilen kadının kimliğini belirleyip, yakalamak için harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, isminin S.G. olduğu belirlenen kadını yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli kadın ile birlikte bulunan ve sağlık durumu iyi olan bebek ise ailesine teslim edildi.