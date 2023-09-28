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Giriş Tarihi: 28.9.2023 11:57 Son Güncelleme: 28.9.2023 12:08

3 günlük bebeği hastaneden kaçırdı! Kamera görüntüleri ile yakalandı!

İzmir’de kendisini sağlık personeli olarak tanıtan bir kadın, yeni doğum yapan Suriyeli annenin odasına girdi. 3 gün önce doğan bebeği test bahanesiyle alıp gitti. Aile, durumu yetkililere bildirdi. Şüpheli S.G. kısa sürede yakalanırken bebek aileye teslim edildi.

İHA
3 günlük bebeği hastaneden kaçırdı! Kamera görüntüleri ile yakalandı!

Şaşkına çeviren olayın adresi İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ydi. Suriye uyruklu bir aileye kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan bir kadın, test bahanesiyle, 3 gün önce dünyaya gelen çocuğu alarak uzaklaştı.

Kucağındaki bebeği örtüye sararak uzaklaşan kadından tekrar haber alamayan aile, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, hastaneden çıktıktan sonra taksiyle bindiği tespit edilen kadının kimliğini belirleyip, yakalamak için harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, isminin S.G. olduğu belirlenen kadını yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli kadın ile birlikte bulunan ve sağlık durumu iyi olan bebek ise ailesine teslim edildi.



OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan olay anı, hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; şüpheli S.G.'nin bebeği örtüye sararak uzaklaştığı anlar yer aldı. Gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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3 günlük bebeği hastaneden kaçırdı! Kamera görüntüleri ile yakalandı!
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