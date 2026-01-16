3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı 5 yaralı

Başakşehir'de dün sabah meydana gelen trafik kazası sonrasında gözler, bir kez daha İstanbullunun can ve mal güvenliğini tehdit etmeye devam eden İETT'ye çevrildi. İETT otobüslerinin geçen yıl karıştığı trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi de yaralanmıştı. Bu kez Başakşehir'de şaşırtıcı bir kaza yaşandı.

Eski Edirne Asfaltı Habipler mevkisinde dün saat 06.45 sıralarında seyir halinde olan 34 NL 7551 plakalı İETT otobüsünün şoförü, trafik ışıklarında oluşan yoğunluk nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen bir İETT otobüsü, bu araca çarparak durabildi. Hemen ardından da bir başka İETT otobüsü, kaza yapan araçlara çarptı. Zincirleme kazada, 3 otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardınan yeniden normale döndü. İETT'den yapılan açıklamada, kazanın aniden fren yapılması nedeniyle meydana geldiği kaydedildi.



ALEVLERE TESLİM OLDU

AVCILAR Tahtakale Mahallesi Şehit Tahsin Gerekli Durağı'nda park halinde bulunan İETT otobüsünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, otobüsün yanması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.