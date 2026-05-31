3 ilde suda kayıp alarmı: Ekipler zamanla yarışıyor

Balık adamların su altından, arama kurtarma ekiplerinin ise botlarla su üstünden yürüttüğü çalışmalarda kayıp vatandaşlara ulaşılması için yoğun çaba harcanıyor. Debisi yüksek sularda sürdürülen çalışmalar zaman zaman ekipleri zor durumda bırakırken, bölgelerde güvenlik önlemleri de artırıldı.

BALIK TUTARKEN NEHRE DÜŞTÜ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi yakınlarında balık tutarken Ceyhan Nehri'ne düştüğü belirtilen 62 yaşındaki Sekman Aktaş'ı arama çalışmaları dördüncü gününde de devam etti. Botlarla su yüzeyi taranırken, dalgıç ekipleri nehir altında arama yaptı. Gün boyu süren çalışmalarda Aktaş'a ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmaların sabah yeniden başlayacağı öğrenildi.

KAYSERİ'DE ACI HABER GELDİ

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde bayramın ikinci günü Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Kızılırmak'a düştüğü belirtilen 29 yaşındaki Hüseyin Göker'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda Göker'in cesedi, suya düştüğü yerden yaklaşık 700 metre uzaklıkta bulundu. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

KELKİT ÇAYI'NDA KAYIP GENÇ KIZ ARANIYOR

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından kaybolan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Çayı'nda başlatılan arama çalışmaları sürüyor. 17 Mayıs'ta D-100 kara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 17 yaşındaki Yağmur Hira Yazıcı hayatını kaybetmiş, yaralı kurtulan Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun ise çaya düşmüş olabileceği değerlendirilmişti. AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma timleri ve polis dalgıç ekipleri debisi yüksek çayda çalışmalarını sürdürüyor. Botlarla yapılan aramalar ve kıyı taramalarına rağmen kayıp genç kıza henüz ulaşılamadı.