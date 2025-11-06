3 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda 34 gözaltı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve İstihbarat şubeleri müdürlükleri tarafından yapılan fiziki ve teknik çalışma sonrası, Adıyaman merkezli olmak üzere Malatya ve Şanlıurfa'da 34 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Piyasaya örgütlü olarak silah temin ettiği, silah satışı yaptığı ve silah satışına aracılık eyleminde bulunduğu belirlenen E.U. liderliğindeki suç örgütüne ait 27 adres, 3 iş yeri ve 20 araç arandı. Aramalarda; 40 ruhsatsız av tüfeği, 26 kayıtsız kurusıkı tabanca, 16 ruhsatsız tabanca, 434 adet fişek, 48 av kartuşu, 7 bıçak, 2 torna makinesi, 1 kılıç ve 633 paket kaçak sigara ele geçirilip muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 34 şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.