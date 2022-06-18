3. kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayı gören çocuklar ise, "Bir anda bağrışma sesleri geldi. Baktığımızda çocuğun düştüğünü söylediler. Daha sonra ambulans geldi ve çocuğu hastaneye götürdü" dedi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibi çocuğun düştüğü yerde ve dairede inceleme yaptı. Hastanede tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.