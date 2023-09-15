Haberler Yaşam Haberleri 3 kişinin öldüğü 27 yolcunun yaralandığı kazada sürücü 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
Giriş Tarihi: 15.9.2023 14:36 Son Güncelleme: 15.9.2023 14:44

3 kişinin öldüğü 27 yolcunun yaralandığı kazada sürücü 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirmesi, 2'si ağır 32 kişi yaralanmasına neden olan yolcu otobüsünün şoförü Doğan Köstekli, son savunmasında; “Çok üzgünüm. Keşke ben ölseydim de onların burunları bile kanamasıydı. Vicdan azabı çekiyorum” diyerek yaptığı savunma sonrası 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
3 kişinin öldüğü 27 yolcunun yaralandığı kazada sürücü 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ölümlü ve yaralamalı kaza olayı 6 Kasım 2022 tarihinde Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Doğan Köstekli idaresindeki ait yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrildi. Kazada yolculardan Ayşe Özdemir (69), Dursun (46) ve Kadriye Çakmak hayatını kaybetmiş ve 32 kişi yaralanmıştı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde; "Taksirle ölümü ve neden olmak suçundan 11 aydır tutuklu bulunan ve 3 yolcunun ölümüne, 2'si ağır 32 yolcunun da yaralanmasına neden olan otobüsün sürücüsü Köstekli, son kez hakim karşısına çıktı.

Köstekli olay günü otobüsünün sağ lastiğini patlaması sonrası kazanın olduğunu belirterek; "Lastiğim patlayınca otobüs sağa doğru bariyerlere sürüklendi ve devrildi. Kaza sonrası yaralılara yardım ettim ive sağlık ekiplerini bile ben aramadım. Uyumam söz konusu değil. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Keşke ben ölseydim de onların burunları bile kanamasıydı. Vicdan azabı çekiyorum" diyerek kendi savundu.

Mahkeme heyeti 11 aydır tutuklu bulunan Doğan Köstekli'ye önce 8 yıl hapis ve ardından indirim uygulayarak cezasını 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, tutukluluk halinin devamına ve ehliyetine el konulmasına karar verdi.

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3 kişinin öldüğü 27 yolcunun yaralandığı kazada sürücü 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
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