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Giriş Tarihi: 22.3.2025 10:51 Son Güncelleme: 22.3.2025 12:06

3 kişiye mezar olan dairedeki patlama için mahkeme kararını verdi! Meğer ev sahibi doğalgaz borusunu kesince...

İstanbul Şirinevler’de 2023 yılında meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetmiş adeta savaş alanına dönen sokakta 4 kişi de yaralanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın patlamaya ilişkin olarak başlattığı ve yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık, patlamanın olayda hayatını kaybeden Özgür Çoban’ın, doğaz gaz flex borusunu kesmesi sonucu meydana geldiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, ölen Özgür Çoban asli kusurlu bulunurken son karar verildi...

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3 kişiye mezar olan dairedeki patlama için mahkeme kararını verdi! Meğer ev sahibi doğalgaz borusunu kesince...

Bahçelievler'e bağlı Şirinevler'de 2023 yılının Eylül ayında altı katlı bir binanın beşinci katında meydana gelen doğalgaz patlamasında Ahmet Bal (37), Ömer Özdemir (74) ve Özgür Çoban (48) feci bir şekilde hayatını kaybetti. Sokak ve çevresinin savaş alanına döndüğü patlamada 4 kişi de yaralandı. Patlama sebebi ile olay yeri çevresinde bulunan çok sayıda ev, araç ve iş yeri de zarar gördü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı patlama sonrası olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 26 kişinin patlamadan etkilendiği tespit edildi.

DOĞAL GAZ BAĞLANTI HORTUMU KESİCİ BİR ALETLE KESİLMİŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda patlama sırasında Özgür Çoban'ın patlamanın meydana geldiği dairede olduğu sırada mutfakta bulunan doğalgaz bağlantı flex borusunu keserek doğalgazın açık kalmasına sebebiyet verdiği, daire dahiline dolan doğalgazın patlama limitine ulaşması ile birlikte patladığı değerlendirildi. Bu sebeple maktul Özgür Çoban, asli kusurlu bulundu.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Soruşturma kapsamında deliller, bilirkişi raporları ile değerlendirildiğinde, doğalgaz bağlantı hortumunun bir kısmının kesilmesi sonucu patlamanın intihar girişimi sonrası meydana geldiği ve Özgür Çoban ile birlikte olay sırasında cadde üzerinde bulunan Ahmet Bal ve Ömer Özdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Patlamada kusurlu bulunan tek kişinin Özgür Çoban olduğu ve Çoban'ın da patlamada ölmesi sonucu dosyaya ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

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3 kişiye mezar olan dairedeki patlama için mahkeme kararını verdi! Meğer ev sahibi doğalgaz borusunu kesince...
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