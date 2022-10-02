3 kişiyi öldüren katile, 3 kez müebbet hapis cezası istendi

Çumra ilçesi Türkmenkarahöyük Mahallesinde 12 Mart tarihinde yaşanan vahşette, 2000 yılında iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen ve 21 yıl kaldığı cezaevinden 1,5 yıl önce şartlı tahliye edilen Hüseyin Koyuncu, baskın yaptığı ilk evde Fehmi (61) ile oğlu Memduh Türk (28), diğer evde ise Hamit Çelik'i (49) öldürdü. Evde bulunan 8 yaşındaki Osman Cihat ise elinden vuruldu. Ev halkı tarafından etkisiz hale getirilen katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'3 KEZ MÜEBBET VE 69 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ'

Katil zanlısı Hüseyin Koyuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Koyuncu hakkında 'kasten öldürme' suçundan 3 kez müebbet hapis, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 60 yıla kadar hapis, 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından ise 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

'ALKOLLÜ EVLERİ BASIP KATLİAM YAPTI'

SABAH'ın ulaştığı iddianamedeki detaylar ise kan dondurdu. Katil zanlısının 1.58 promil alkollü olduğu belirtilen iddianamede Koyuncu'nun, Türk ailesinin evinin bahçesine gittiği burada 'Kimse bana laf edemez. Fehmi seni öldürürüm. Ben nerede mera ektim' diyerek bağırdığı, yine 'Seni öldürürüm. Çelik ailesi ve siz bana küfretmişsiniz' dediği, daha sonra ise baş bölgelerini hedef alarak Fehmi Türk ve oğlu Memduh Türk'ü vurarak öldürdüğü, eve kaçan Duran Türk'ü de öldürmek için ateş ettiği belirtildi. Katil zanlısının daha sonra Ali Dede Çelik'in (44) evine gittiği, kapıyı açan Yasemin Çelik'in eşinin önüne geçtiği, katil zanlısının ise 'Çekil oradan onu vuracağım' dediği, bu sırada Ali Dede Çelik'in ağabeyi Hamit Çelik'in geldiği, katil zanlısının iki el ateş edip Hamit Çelik'i öldürdükten sonra Ali Dede Çelik ve ailesine hedef alarak ateş ettiği, mermisi bitince yakalandığı ifade edildi.

'YEDEK ŞARJÖR VE BİR KUTU MERMİ İLE KATLİAMA GİTMİŞ'

İddianamede katil zanlısının üzerinde bir adet dolu şarjör ve yine içi dolu bir kutu merminin bulunduğu belirtildi. Koyuncu'nun cinayetleri soğukkanlı şekilde işlediği belirtilen iddianamede, 2 kişiyi öldürdükten sonra aynı azim ve kararlılık ile olay yerinde bulunan ve kaçmaya çalışan Duran Türk'e yönelik gerçekleştirdiği eylemin de öldürme kastı ile gerçekleştirdiği belirtildi. Koyuncu'nun Ali Dede Çelik'i öldürmek istediği ve bu nedenle ikinci olay yerine gittiği, birinci olayda iki kişiyi öldürmenin soğukkanlılığı ile ikinci olay yerinde kim olursa olsun öldürme kastını açıkça ortaya koyduğu belirtildi.

'HAKSIZ TAHRİK VERİLMESİN'

Cumhuriyet Savcısı, katil zanlısı hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını da talep etti. İddianamede, olayın hazine arazilerinin Hüseyin Koyuncu ve beraberindekiler tarafından ekildiği bahisle muhtar ve azasının Koyuncu'yu gerekli mercilere şikayet etmesi nedeniyle gerçekleştiği anlaşıldığı, Anayasa tarafından güvence altına alınan şikayet hakkının kullanılmasının haksız bir eylem niteliğinde olmadığı, katil zanlısı hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiği kaydedildi. Hüseyin Koyuncu'nun susma hakkının kullandığı, akli dengesinin yerinde olmadığını belirttiği öğrenildi. İddianame Konya Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.