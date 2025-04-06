3 kişiyi öldüren şüphelinin hedefinde damat da varmış

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde, Mehmet Garip'in miras anlaşmazlığı nedeniyle yengesi ve iki yeğenini öldürdüğü vahşetin detayları ortaya çıkıyor. Mehmet Garip, önceki gün babalarından kalan aile apartmanındaki daireler nedeniyle ihtilaflı olduğu kardeşi Zülküf Galip dışarıda olduğu sırada, oturduğu daireye gitti. Eve girip yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip'i tabancayla öldüren Mehmet Galip, ardından aynı binada birinci katta oturan yeğeni Emine Bahar Tunalı'ya annesinin telefondan mesaj atıp eve çağırdı. Mesajı görünce annesinin dairesine çıkan Emine Bahar Tunalı da amcası tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan evli ve 1 çocuk annesi Tunalı, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Amca Mehmet Garip, ifadesinde cinayetlerde kullandığı tabancayı internet üzerinden satın aldığını söyledi. Garip'in, 3 akrabasının yanında öldürmek istediği damatları Burağ Tunalı'ya da kaçarken tabanca ile ateş ettiği ancak vuramadığı ortaya çıktı. Melike Garip, Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı, dün Fevzipaşa Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.