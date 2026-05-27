3 milyon Müslüman hacı oldu

Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye giden Müslümanların hac yolculuğunun en önemli durağı Arafat'ta, dün 3 milyon hacı adayı vakfeye durup hacı oldu. Adeta mahşerin bir provası olan Arafat'a yolculuğumuz önceki gece başladı. İhramlarımızı kuşanıp, ihram namazına niyet edip iki rekât namazımızı kıldıktan sonra Arafat'a doğru yola çıktık. Otobüste Hasan Ateş hocamız eşliğinde hac yapmaya niyet ettik. "Lebbeyk Allahümme lebbeyk" telbiyesiyle Arafat'a giriş yaptık. Ellerim kınalandı. Kurban Bayramı'na hazırlandım. Yakınlık ve yakın olma anlamındaki 'kurbiyet' kelimesinden gelen kurban, tam bir teslimiyet hâli. "Allah'ım teslimiyetimi kabul et" demek.

'DUALARLA SABAHLADIK'

Kâbe'den uzaklaştık, Arafat'a yakınlaştık. Arafat, Mekke'ye 25 km uzaklıkta. Dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 3 milyon Müslüman Arafat'a gelince Mekke adeta boşaldı. Arafat'ta adeta modern bir çadır kent inşa edilmiş. Diyanet İşleri Başkanlığı 85 bin hacı için her şeyi düşünmüş. 400 kafileye 250 çadır kurulmuş. Türkiye burada sanki. Bir çadır Kütahya, bir çadır Trabzon, bir çadır Mersin, bir çadır Çanakkale... Türkiye'nin her ili burada. Çadırlar halılarla kaplanmış, yatak olan koltuklar, battaniyeler her şey var. Gece, çadırda dualarla sabahladık. Her çadır bayram yeri. Dualar yükseliyor arşa kadar. Çadır kentin bahçesinde oturma alanları oluşturulmuş gece saat 04.00 ama sanki öğlen 14.00 gibi. Herkes ayakta. Kimi namazda kimi duada. Sabah namazı yaklaşırken hacılar, çadırlarından çıkıyor abdest almaya koşuyor. Namazlar birlikte kılınıyor. Gözler hiç kapanmadı gece boyunca, dualar dillerde hiç susmadı.

ELLER SEMAYA AÇILDI

Arafat'ta öğle ve ikindi namazları cem edilerek kılındıktan sonra 3 milyon Müslüman Arafat'ta vakfeye durup ellerini semaya açtı. Hacıların gözyaşları sel oldu. Çünkü duaların, tövbelerin kabul olunduğu yerdeyiz.

'HACI OLUYORUZ KIZIM...'

Arafat çadır kentinde dolaşırken bir teyze ile karşılaştım, çadırını kaybetmiş, kaybolmuş. 'Adın ne teyzem, hangi il?' dedim. Korkmuş, 'Adım Zeliha Yaşlı, Kütahya kafilesi" dedi. 71 yaşındaki Zeliha teyzeyi çadırına ulaştırdım. Bir de Arafat hatırası fotoğraf çektirdik Zeliha teyzemle. Beni Kütahya'ya bile davet etti. Zeliha teyze "Hacı oluyoruz ya kızım çok mutluyum" dedi.

İHRAMLI DOKTOR

Arafat çadırları içinde 4 sahra hastanesi var. Sabaha kadar acil sevis gibi çalışıyor. Soğuk algınlığı dolayısıyla sahra hastanesine gittim sabaha karşı 04.00'te. Hacıların bir kısmını güneş çarpmış, kimisi yorgun düşmüş, fenalaşmış . Aile hekimi Dr. Zeki Salih Çakıreli ve ekibi ilgileniyor hastalarla. O da hac için niyet edip ihrama girmiş. Farkı ise boynuna taktığı stetoskobu. Dr. Çakıreli, "Gönül ister ki hiçbir hacı hastalanmasın. Onlar için buradayız" diyor.

MESCİD-İ AKSA'YI HÜRRİYETİNE KAVUŞTUR YA RABBİ!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş vakfe duasına, "Allah'ım! Bugün; Hz. Âdem ile Havvâ annemizin yeryüzünde yeniden buluştuğu, İbrahim Halilullah'ın dualarının katına yükseldiği, habibin Hz. Muhammed Mustafa'nın (SAV) Veda Hutbesi'ni irad ederek insanlığa mesajını ulaştırdığı bu mübarek duraktayız" diyerek başladı. Prof. Dr. Arpaguş, "Rabbimiz bizleri sana layık kul eyle. Hz. Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle. Günah, hata ve kusurlarımızı afv ve mağfiret eyle. Dualarımızı kabul eyle. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı hürriyetine kavuştur Ya Rabbi! Filistin'de, Mescid-i Aksa'da, yeryüzünün her bir köşesinde insanlığın yüreğinde yıllardır dinmeyen acıları dindir" dedi. Arpaguş'un "Kokun gelsin Ya Resulallah... Seni çok özledik" sözleri üzerine hacılar hıçkıra hıçkıra ağladı.

HACILAR SEVGİYLE KUCAKLAŞTI

Prof. Dr. Arpaguş vakfe duasında, "Allah'ım haccımızı mebrur, mübarek ve müteyemmen eyle. Bizleri Arafat meydanından ayrılmadan affettiğin 'mebrûr bir hac ile annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz ve bağışlanmış olan' kullarından eyle" dediği anda herkes sevgiyle birbirine sarıldı. Arafat'ta kalpler sevgiyle 'Bir'lendi.

ŞEYTAN TAŞLAMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Akşam üzeri Arafat'tan Müzdelife'ye geçtik. Akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılıp Müzdelife Vakfesi'ni yapan hacılar, 'şeytan taşlama' için 'Cemerat' bölgesine doğru yola çıktı.