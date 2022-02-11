3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gören ’Şeker Nine’ vefat etti

Amasya'da, 6 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Aslan, dün aniden rahatsızlanarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nefes darlığı ve organ yetmezliği bulunan Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı evde birlikte yaşadığı kızı, damadı ve iki torunu 6 ay önce koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Arslan, salgından etkilenmedi. Hiçbir semptom görülmediği gibi hastanede yapılan testinin negatif çıkmasıyla da herkesi şaşırtmıştı.

Ananesinin de 110 yaşına kadar yaşadığını, annesinin de sağlığını doğal gıdalarla beslenmeye özen göstermesine borçlu olduğunu belirten kızı Serap Yüksel, "Tereyağı, bal, peynir sofrasından hep olurdu. Yoğurdunu kendisi mayalardı. Halen sabah kahvaltısında haşlanmış yumurtası eksik olmazdı" dedi. Yüksel, annesinin tek üzüntüsünün torunları henüz evlenmediği için torununun torununu görememek olduğunu söyledi.

Gününün büyük bölümünü unutmadan söylediği maniler ve dua ederek geçiren 27 Haziran 1902 doğumlu Aslan'ın cenazesi Elif Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.