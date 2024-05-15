3 saat arayla iki arkadaşına pusu kurdu

Konya'da 3 saat arayla bir kişiyi ağır yaralayıp 29 yaşındaki mimar Necati Şadi Kılıç'ı öldüren katil zanlısı 37 yaşındaki Mevlüt Tosun, polisin operasyonu ile yakalandı. Tosun'un Antalya'dan tatilden dönen gönül ilişkisi yaşadığı İrem E. ve Hasan Aktepe'yi ortak kullandıkları stüdyo dairede beklediği, eve girer girmez vurup bıçakladığı öğrenildi. Necati Şadi Kılıç'a da milyarlarca lira verdiğini ve kendisini dolandırdığını ileri süren Tosun, konuşmak için ofise çağırdığı Kılıç'ı tüfekle katlettiği belirtildi. Tosun'un, evden kaçmaması halinde hoşlandığı İrem E.'yi de vuracağı ileri sürüldü. İlk olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde yaşandı.Silahla yaralama ihbarı üzerine olay yerine giden polis, 32 yaşındaki Hasan Aktepe'nin hem silahla vurulduğunu hem de boğaz bölgesinden bıçakla yaralandığını gördü. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Aktepe, kendisini Mevlüt Tosun'un yaraladığını söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi ararken 23.45 sıralarında yine merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bulunan bir mimarlık ofisinden silahla yaralama ihbarı aldı. Adrese giden polis ekipleri, mimar Necati Şadi Kılıç'ın av tüfeği ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, Tosun'u suç aletleri tüfek ve bıçakla birlikte yakaladı. Aktepe ve Kılıç'ı vurduğunu itiraf eden Mevlüt Tosun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.