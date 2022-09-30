3 Taş Nasıl Oynanır? Üç Taş Oyun Kuralları Neler, Nasıl Çizilir, Kaç Kişi Oynanır?

3 taş nasıl oynanır sorusuna hem gerekli malzemeler hem de kişi sayısı açısından yanıt vermek gerekir. Gerekli malzemeler ve oyun ortamı sağlandıktan sonra üç taş oyunu kuralları öğrenilebilir. 3 taş oyunu nasıl onanır sorusuna ise kalem ve kağıt ile oynanır şeklinde yanıt verilir. Bu bakımdan üç taş oyun kuralları neler, nasıl çizilir, kaç kişi oynanır gibi sorulara yanıt aramak önemlidir. Tüm oyun kurallarını sizler için araştırdık ve paylaştık.

3 TAŞ OYUNUNUN KURALLARI NELER?

Üç taş oyunu geleneksel çocuk oyunları arasında yer alır. Tablet ve telefon gibi cihazlardan uzak durmak adına çocuklara öğretilebilecek son derece güzel oyunlardan biridir. Bu bakımdan oyunun kuralları hakkında net olarak bilgi edinmek büyük bir önem taşır. 3 taş oyunundaki kurallar şunlardır:

İlk olarak oyun oynamak için sizin dışınızda biri daha gerekiyor.

Bir kağıt üzerine cetvel ile büyük bir kare çizmelisiniz.

Bu büyük kareyi 4 eşit parçaya kare olacak şekilde bölmelisiniz.

Karton ya da kağıttan da 6 tane küçük daire kesmeniz gerekiyor. Tavla pulları da kullanılabilir.

Her oyuncuya üç tane taş verilir.

Yapman gereken kesişme noktalarına yerleştirilen daire şeklindeki pullar ile dikey, çapraz ya da yatay çizgiler oluşturmaktır. Yani üç pulun yan yana gelmesi oyundaki ana hedeftir. Son derece eğlenceli ve mücadele gerektiren bir oyundur. Günümüzde birçok kişi bu oyuna oldukça ilgi gösteriyor.

ÜÇ TAŞ KAÇ KİŞİ İLE OYNANIR?

Üç taş oyunu iki kişi ile oynanan bir oyundur. Bu oyunda ilk önce başlayacak olan kişinin mutlaka kura ile çekilmesi gerekir. Elini değdirdiğin taş ile mutlaka oynamak zorundasınız. Bunun yanında diğer oyuncu da hamle yapana kadar beklenmesi gerekir. Bunun yanında eldeki 3 taşı da oyun alanına koymadan önce koyulan hareket ettirme imkanı yoktur. Oyunda başarılı olmak için birtakım taktikler uygulayabilirsiniz.

ÜÇ TAŞ OYUN KURALLARI NELER, NASIL ÇİZİLİR, KAÇ KİŞİ OYNANIR?

3 taş oyununda kazanmak istiyorsanız rakibinizin iki pulu yanındaki boş alana mutlaka kendi pulunuzu koymanız gerekir. Bu şekilde oyunu kazanmasının önüne geçilebilir. Aynı zamanda çizilen kareyi daha çok parçaya bölmek oyunu daha da zorlaştırır ve bu da kişilerin daha çok eğlenmesine imkan tanır. Geniş bir yere çizilerek daha büyük bir alanda oynamak da mümkündür.