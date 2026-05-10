3 ülke 3 nehir için birleşti

Türkiye, Yunanistan ve Gürcistan, Karadeniz Havzası'ndaki Sakarya, Meriç (Evros) Nehri ve Supsa nehirlerinde kirliliği değerlendirmek ve azaltmak, aynı zamanda ekosistem sağlığını iyileştirmek amacıyla yürütülecek Pure Rivers projesi için bir araya getirdi. Avrupa Birliği ise bu proje için genel olarak 1 milyon 522 bin 117 Euro bütçe katkısında bulundu. Avrupa Birliği fonu ile desteklenen Pure Rivers için Türkiye, Yunanistan ve Gürcistan'dan akademisyenler, Belediye görevlileri ve çevre uzmanları birlikte çözüm üretmek için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya geldi.

Heyetler Türkiye'de Sakarya Nehri, Meriç (Evros) Nehri ve Supsa Nehri projede araştırmalar yapıp çözüm yolları için ortak kararlar alacak. 3 ülkeden 4 kurumun ortak çalışmasında Türkiye'den İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Proje Lideri olarak, Sakarya Valiliği, Yunanistan'dan Trakya Democritus Üniversitesi ve Gürcistan'dan Lanchkhuti Belediyesi 30 ay boyunca 4 temel alanda çalışmalar yürütecek. Proje çalışmasında;

1 Kirlilik Tespiti ve İzleme: Hedef nehirlerdeki kirlilik kaynakları ve düzeyleri bilimsel yöntemlerle tespit edilecek ve izlenecek.

2 Azaltma Stratejileri: Kirliliği azaltmaya yönelik uygulanabilir, ölçeklenebilir stratejiler geliştirilecek ve hayata geçirilecek.

3 Ekosistem Restorasyonu: Nehir ekosistemleri yeniden canlandırılacak, biyolojik çeşitlilik korunacaktır.

4 Bilgi Paylaşımı: Öğrenilen yeni bilgiler paydaşlarla, toplumla ve karar alıcılarla paylaşılacak.