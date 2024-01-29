Gelişim hızı, çocuktan çocuğa değişse de ölçüler genel olarak aynı aralıktadır. İlk 6 ay boyunca anne sütü alan ve sonrasında da yeterli beslenen çocuklarda büyüme daha hızlı olabilir. Bebekler, 5 aylıkken doğum kilolarının 2 katına ulaşabilirler. 1 yaşına geldiklerinde ise bu oran 3 katına çıkabilir. Bir diğer merak edilen ise 3 yaş boy kilo kaç olmalı, persentil tablosuna göre 3 yaşındaki kız ve erkek çocuk kaç kilo olmalı gibi hususlardır.

3 Yaş Boy Kilo Kaç Olmalı?

Genetik, yetersiz beslenme, hormonal düzensizlikler, metabolizma ve psikososyal durumda yaşanan olumsuzluklar ile kronik hastalıklar, çocuklarda büyümeyi direkt olarak etkileyen unsurlardır. Özellikle kalıtsal faktörler, doğum öncesi ile doğum sonrasındaki gelişimi büyük ölçüde etkiler. Ebeveynlerin boyları ve kiloları, çocuklarının kilosunu ve boyunu da belirler. Ancak bu bazı durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Öte yandan, yaşları aynı olsa bile her çocuğun gelişim hızı farklıdır.

Özellikle sosyoekonomik yönden düşük düzeydeki ailelerin, stresli ve mutsuz bir ortamda büyüyen çocuklarında gelişim geriliği çok sık rastlanan bir durumdur. Çocuklarda boy ve kilo değerleri ise yaşla birlikte büyümeye başlar. Persentil tablosuna göre 3 yaşındaki bir kız çocuğunun boyu 87,8 cm, kilosu ise 11.19 kg'dır. Erkek çocukların kilosu ise 11,81, boyu da 89,3 cm'dir. Ancak bu değerler, bazı çocuklarda daha yüksek veya daha düşük de olabilir.

3 Buçuk Yaşındaki Çocuk Kaç Kilo Olmalı?

Çocuklarda 5-6 ay bile gelişimleri açısından gözle görülür derecede fark yaratabilecek bir süredir. Çünkü 1-3 yaş arası çocuklar, diğer faktörlerden bağımsız olarak ayda 250 gram alırlar. Buna göre, bir yılda yaklaşık 2 - 2,5 kilo almaları mümkündür. Tabi bu rakamların, çocuğun sağlık durumuna ve beslenmesine bağlı olarak değişebileceği unutulmamalıdır. Persentil tablosu ise çocukların gelişimlerinin, normal olup olmadığı hakkında doğru bilgiye ulaşmayı sağlar. Buna göre 3,5 yaşındaki bir erkek çocuğunun boyu 92,8 cm, kilosu da 12,6 kilogramdır. Kız çocukları için bu değerler şu şekildedir; boy 91,1 cm, kilo ise 11,90 kg'dır. Bu seviyelerin altında olan çocuklarda gelişim geriliğinden bahsetmek mümkündür. Böyle bir durumda uzman bir doktora başvurmakta fayda vardır.