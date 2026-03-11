3 yaşındaki çocuğuna alkol içiren baba gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sosyal medyada bir şahsın 3 yaşında olduğu öğrenilen bir çocukla alkol masasında çekilen ve paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde paylaşımı yapan şahsın B.K. (53) olduğu tespit edildi. Şahıs Karabağlar'da bulunan iş yerinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin yapılan araştırmalarda videoda bulunan çocuğun yakalanan şahsın çocuğu olduğu ortaya çıktı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.