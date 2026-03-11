Haberler Yaşam Haberleri 3 yaşındaki çocuğuna alkol içiren baba gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 11.03.2026 22:06

3 yaşındaki çocuğuna alkol içiren baba gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sosyal medya üzerinden paylaşılan ve küçük yaştaki bir çocuğun alkol masasına oturtulduğu görüntülere ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında çocuğun babası olduğu öğrenilen B.K. gözaltına alındı.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
3 yaşındaki çocuğuna alkol içiren baba gözaltına alındı
  • ABONE OL

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sosyal medyada bir şahsın 3 yaşında olduğu öğrenilen bir çocukla alkol masasında çekilen ve paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde paylaşımı yapan şahsın B.K. (53) olduğu tespit edildi. Şahıs Karabağlar'da bulunan iş yerinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin yapılan araştırmalarda videoda bulunan çocuğun yakalanan şahsın çocuğu olduğu ortaya çıktı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
3 yaşındaki çocuğuna alkol içiren baba gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz