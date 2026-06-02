Haberler Yaşam Haberleri 3 yaşındaki Muhammed babasının kullandığı iş makinasının altında can verdi
Giriş Tarihi: 2.06.2026 11:17

3 yaşındaki Muhammed babasının kullandığı iş makinasının altında can verdi

Siirt’in Pervari ilçesinde, babasının kullandığı kepçenin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
3 yaşındaki Muhammed babasının kullandığı iş makinasının altında can verdi
  • ABONE OL

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde yaşanan trajik olay, tüm bölgeyi yasa boğdu. 3 yaşındaki Muhammed Aydın Alp, babasının kullandığı iş makinesinin altında kaldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak minik Muhammed'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan talihsiz olay, aileyi ve köy halkını derin üzüntüye boğarken, Muhammed Aydın Alp'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından Kilis köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Köyde büyük üzüntüye neden olan olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

#SİİRT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
3 yaşındaki Muhammed babasının kullandığı iş makinasının altında can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA