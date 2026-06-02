3 yaşındaki Muhammed babasının kullandığı iş makinasının altında can verdi

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde yaşanan trajik olay, tüm bölgeyi yasa boğdu. 3 yaşındaki Muhammed Aydın Alp, babasının kullandığı iş makinesinin altında kaldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak minik Muhammed'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan talihsiz olay, aileyi ve köy halkını derin üzüntüye boğarken, Muhammed Aydın Alp'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından Kilis köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Köyde büyük üzüntüye neden olan olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

