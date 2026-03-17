3 yaşındaki Tuğra 15 metreden aşağı düştü!

Giriş Tarihi: 17.03.2026 19:59

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, meydana gelen olayda, 3 yaşındaki Tuğra Başyiğit 6’ncı kattaki evlerinin açık olan penceresinden sarkarken, dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan talihsiz yavru yoğun bakıma alınırken, annesinin olay anında evde olmadığı, babasının ise işten geldiği için uyuduğu öğrenildi.

Olay Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğra Başyiğit, 8 katlı binanın 6'ncı katındaki evlerinin açık olan penceresinden sarktı. Dengesini kaybeden küçük Tuğra, yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Başyiğit, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Başyiğit, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay anında Başyiğit'in annesi evde olmadığı, babasının ise işten geldiği için uyuduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

