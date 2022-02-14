3 yeni semptom ishal iştahsızlık karın ağrısı

ÇOĞU Omicron hastası boğaz ağrısı, şiddetli vücut ağrısı, yorgunluk, şiddetli baş ağrısı gibi soğuk algınlığına benzer semptomlar bildiriyor. İngiltere'de King's College of London tarafından yürütülen ZOE COVID Study uygulaması kullanıcıların semptomlarla ilgili bildirimlerini topluyor. ZOE uygulamasının verilerine göre son zamanlarda Omicron hastalarında ishal, iştahsızlık ve karın ağrısı gibi gastrointestinal semptom bildirimleri arttı. Diğer taraftan, enfekte kişilerin üç klasik Kovid-19 semptomu olan öksürük, ateş ve koku kaybının olduğu daha az bildirdi. DIŞ HABERLER