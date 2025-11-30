3 yılda İstanbul’u şaha kaldırdı

27 Mart 1994'te gerçekleştirilen yerel seçimlerde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25,19 oy oranıyla seçimi ilk sırada tamamlayarak İBB başkanı oldu. Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemi, şehrin dokusunu değiştiren ve yaşam kalitesini artıran projelerle dolu. Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde İstanbul, alt yapıdan ulaşıma, yeşil alanlardan kültürel mirasa kadar birçok alanda dönüşüm geçirdi.27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, siyasî yeteneği, ekip çalışmasına verdiği önem, insan kaynakları ve mali konulardaki başarılı yönetimiyle dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'un kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis ve çözümler üretti. Recep Tayyip Erdoğan döneminde İstanbul'un alt yapı sorunlarına köklü çözümler getirildi. Büyük kanalizasyon ve su temin projeleri hayata geçirilerek şehrin altyapısı güçlendirildi. Ayrıca, metro ve otoyol gibi ulaşım projeleriyle İstanbul'un trafik sorununa çözümler üretildi. Marmaray projesi de bu dönemde başlatıldı.Su sorunu, yüzlerce kilometrelik yeni boru hatlarının döşenmesiyle; çöp sorunu ise dönemin en modern geri-dönüşüm tesislerinin kurulmasıyla çözümlendi. Hava kirliliği sorunu Erdoğan döneminde geliştirilen doğalgaza geçiş projeleriyle son bulurken, kentin trafik ve ulaşım açmazına karşı 50'den fazla köprü, geçit ve çevre yolu inşa edildi; sonraki dönemlere ışık tutacak birçok proje geliştirildi. Erdoğan'ın döneminde İstanbul'un yeşil alanları artırılarak şehirdeki nefes alma alanları genişletildi. Yüzlerce yeni park ve rekreasyon alanı oluşturuldu.Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilir seçilmez Kerbala'yı yaşayan İstanbulluların su sorununu çözdü.Cumhuriyet tarihinin en büyük içme suyu temin projesi olan Melen Projesi'ni hayata geçirdi. İstanbul'un içme suyu ihtiyacı 2071 yılına kadar teminat altına alındı. Bidon ve kovalarla tankerlerden su taşıyan vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın projeleriyle içme suyuna kavuştu.