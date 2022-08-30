30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Salı günü hafta içine denk gelmesinden ötürü bankalar açık mı kapalı mı sorusu akıllara geldi. Resmi tatil takvimi içerisinde yer aldığı için bankada işlemleri olan vatandaşlar işlemlerini eksiksiz halletmek istiyor. Bu nedenle; "30 Ağustos Bankalar açık mı? 30 Ağustos Bugün bankalar açık mı; EFT ve havale yapılır mı?" sorularına yanıt aranırken bu başlık altından konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.