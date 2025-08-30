30 Ağustos eczaneler açık mı, çalışacak mı? 30 Ağustos nöbetçi eczane listesi sorgulama ekranı!

30 Ağustos eczane çalışma saatleri merak ediliyor. Hastanelerin kapalı olduğu ve sadece acil servislerin hizmet verdiği bu tarihte, vatandaşlar sağlık ihtiyaçları için eczanelere yöneliyor. 30 Ağustos nöbetçi eczane sorgulamaları başladı. Peki, 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı, hizmet veriyor mu ve nöbetçi eczane nasıl öğrenilir?