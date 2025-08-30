Haberler Yaşam Haberleri 30 Ağustos eczaneler açık mı, çalışacak mı? 30 Ağustos nöbetçi eczane listesi sorgulama ekranı!
30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu tarihte birçok kurum ve kuruluş kapalı olurken, vatandaşlar acil ihtiyaçlar için hastane, sağlık ocağı ve eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos’ta eczaneler açık mı, hizmet veriyor mu, nöbetçi eczane var mı?

30 Ağustos eczane çalışma saatleri merak ediliyor. Hastanelerin kapalı olduğu ve sadece acil servislerin hizmet verdiği bu tarihte, vatandaşlar sağlık ihtiyaçları için eczanelere yöneliyor. 30 Ağustos nöbetçi eczane sorgulamaları başladı. Peki, 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı, hizmet veriyor mu ve nöbetçi eczane nasıl öğrenilir?

30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumartesi günü eczaneler kapalı olacak. Resmi tatillerde yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Birden fazla eczanenin bulunduğu bölgelerde, resmi tatil ve nöbet saatleri dışında diğer eczaneler açık olmuyor.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

30 AĞUSTOS SAĞLIK OCAĞI, HASTANELER AÇIK MI?

30 Ağustos tarihinde valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer kamu kurumları tüm gün kapalı olacak. Sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7-24 hizmet vermeye devam edecek.

