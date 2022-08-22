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Giriş Tarihi: 22.8.2022 14:30

30 Ağustos hangi gün, tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil?

Milli bayramlar arasında yer alan Zafer Bayramı için sorgulamalar gündemdeki yerini aldı. Özellikle işçi ve işveren tarafından sorgulanan “30 Ağustos tatil mi, hangi güne denk geliyor” soruları yanıt arıyor. Tatil planlarını düzenlemek isteyen vatandaşlar soruyor: 30 Ağustos hangi gün, kaç gün tatil, 29 Ağustosla birleşiyor mu? Bu noktada gözler 2022 resmi tatiller takvimine çevrildi. Peki, 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? İşte cevaplar…

30 Ağustos hangi gün, tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil?

30 Ağustos hangi güne denk geliyor sorusu yapılacak planlar açısından oldukça önemli. Bu noktada kamu ve özel sektör çalışanları Zafer Bayramı için resmi tatiller takvimini odaklarına almış durumda. 30 Ağustos tatil mi, resmi tatil mi soruları cevaplandı. Tatilin bir önceki günle birleşip birleşmediğini merak edenler soruyor: 30 Ağustos kaç gün tatil, hangi gün? İşte detaylar…

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos 2022 bu sene Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.

Büyük Taarruz zaferinin kutlamaları tüm Türkiye'de gerçekleşirken o gün çalışanlar için tatil günü sayılacak.

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Dini ve milli bayramlardan bir önceki günün yarım gün tatil olarak değerlendirilmesi 29 Ağustos için de sorgulamalara sebep oldu.

Ancak 29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Yarım gün olarak değerlendirilmeyecek.

2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı: Salı (1 gün)

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma – Cumartesi (1,5 gün)

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30 Ağustos hangi gün, tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil?
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