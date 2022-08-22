30 Ağustos hangi gün, tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil?

30 Ağustos hangi güne denk geliyor sorusu yapılacak planlar açısından oldukça önemli. Bu noktada kamu ve özel sektör çalışanları Zafer Bayramı için resmi tatiller takvimini odaklarına almış durumda. 30 Ağustos tatil mi, resmi tatil mi soruları cevaplandı. Tatilin bir önceki günle birleşip birleşmediğini merak edenler soruyor: 30 Ağustos kaç gün tatil, hangi gün? İşte detaylar…