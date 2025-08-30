Haberler Yaşam Haberleri 30 Ağustos kargolar açık mı? Bugün PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?
Giriş Tarihi: 30.8.2025 07:31

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları kapalı olurken, PTT, Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat ve Trendyol Express gibi kargo şirketlerinde dağıtım ve mesai durumu araştırılıyor. Peki kargolar 30 Ağustos'ta çalışıyor mu, kapalı mı, dağıtım yapacak mı?

Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için banka ve hastaneler kapalı olacak. Kargo dağıtımı bekleyenler ise "30 Ağustos'ta kargolar açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. PTT, MNG, Sürat, Aras ve Yurtiçi Kargo'nun dağıtım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün kargolar çalışıyor mu, PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi kargo dağıtım yapacak mı?

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri faaliyet göstermeyecek. Bu nedenle kargo alımı ve teslimatı gerçekleştirilemeyecek

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi tatillerde kapalı olan kargolar, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek. Detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;

Aras Kargo: 444 25 52
Yurtiçi Kargo: 444 99 99
MNG Kargo: 0(850) 222 06 06
Sürat Kargo: 0850 202 0 202

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

