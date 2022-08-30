30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl 100.yıldönümü kutlanıyor. Resmi tatiller arasında yer aldığı için kargo çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer alırken sorgulamalar da bu yönde oluyor. Peki; 30 Ağustos kargolar açık mı, hizmet verecek mi? Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte 30 Ağustos 2022 kargo çalışma saatleri.
30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
30 Ağustos 2022 Salı günü kargolar kapalı olacak. Kargo şubeleri, resmi tatil gereğiyle kapalı olacak.
30 AĞUSTOS'TA PTT AÇIK MI?
PTT şubeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle hizmet vermeyecek ve 31 Ağustos Çarşamba günü normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos 2022 bu sene Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.
Büyük Taarruz zaferinin kutlamaları tüm Türkiye'de gerçekleşirken o gün çalışanlar için tatil günü sayılacak.