30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl 100.yıldönümü kutlanıyor. Resmi tatiller arasında yer aldığı için kargo çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer alırken sorgulamalar da bu yönde oluyor. Peki; 30 Ağustos kargolar açık mı, hizmet verecek mi? Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte 30 Ağustos 2022 kargo çalışma saatleri.