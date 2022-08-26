30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos kaç gün tatil, 4 gün olacak mı?

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün soruları resmi tatiller takvimi ile yanıtlandı. Büyük Taaruz'un anıldığı Zafer Bayramı öncesinde resmi tatilleri değerlendirmek isteyenler planları öncesinde tatil takviminden emin olmak için sorgulamalara başladı. 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü soruları ile resmi tatilin süresi de araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos tatil mi, kaç gün tatil, 4 gün tatil olur mu? İşte yanıtlar…
30 AĞUSTOS TATİL Mİ, HANGİ GÜN?
30 Ağustos 2022 bu sene Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.
Büyük Taarruz zaferinin kutlamaları tüm Türkiye'de gerçekleşirken o gün çalışanlar için tatil günü sayılacak.
30 AĞUSTOS KAÇ GÜN TATİL, 4 GÜN MÜ?
Dini ve milli bayramlardan bir önceki günün yarım gün tatil olarak değerlendirilmesi 29 Ağustos için de sorgulamalara sebep oldu.
Hafta sonundan başlayacak tatil pazartesi gününün de tatil olması durumunda dört gün olarak değerlendirilebilir.
Peki, 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü?
29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Pazartesi günü yarım gün ya da tam tatil günü olarak değerlendirilmeyecek.
Buna göre resmi tatil 4 gün olmayacak ancak çalışanlar yıllık izinlerini 29 Ağustos Pazartesi günü değerlendirmeleri durumunda 4 günlük bir izin kullanabilir.