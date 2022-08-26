30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos kaç gün tatil, 4 gün olacak mı?

30 AĞUSTOS KAÇ GÜN TATİL, 4 GÜN MÜ?

Dini ve milli bayramlardan bir önceki günün yarım gün tatil olarak değerlendirilmesi 29 Ağustos için de sorgulamalara sebep oldu.

Hafta sonundan başlayacak tatil pazartesi gününün de tatil olması durumunda dört gün olarak değerlendirilebilir.

Peki, 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü?

29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Pazartesi günü yarım gün ya da tam tatil günü olarak değerlendirilmeyecek.

Buna göre resmi tatil 4 gün olmayacak ancak çalışanlar yıllık izinlerini 29 Ağustos Pazartesi günü değerlendirmeleri durumunda 4 günlük bir izin kullanabilir.