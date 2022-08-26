Haberler Yaşam Haberleri 30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos kaç gün tatil, 4 gün olacak mı?
Giriş Tarihi: 26.8.2022 12:09

30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos kaç gün tatil, 4 gün olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Özellikli işçi ve işverenin gündeminde yer alan 30 Ağustos tatil mi ve 29 Ağustos yarım gün mü soruları yanıtlandı. Dini ve milli bayramlar resmi tatil günleri ile değerlendirilirken planları öncesinde emin olmak isteyenler 29 ve 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor sorularına yanıt arıyor. Peki, 30 Ağustos kaç gün tatil, 4 gün tatil olacak mı, 29 Ağustos tatil mi? İşte yanıtlar…

30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos kaç gün tatil, 4 gün olacak mı?

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün soruları resmi tatiller takvimi ile yanıtlandı. Büyük Taaruz'un anıldığı Zafer Bayramı öncesinde resmi tatilleri değerlendirmek isteyenler planları öncesinde tatil takviminden emin olmak için sorgulamalara başladı. 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü soruları ile resmi tatilin süresi de araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos tatil mi, kaç gün tatil, 4 gün tatil olur mu? İşte yanıtlar…

30 AĞUSTOS TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

30 Ağustos 2022 bu sene Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.

Büyük Taarruz zaferinin kutlamaları tüm Türkiye'de gerçekleşirken o gün çalışanlar için tatil günü sayılacak.

30 AĞUSTOS KAÇ GÜN TATİL, 4 GÜN MÜ?

Dini ve milli bayramlardan bir önceki günün yarım gün tatil olarak değerlendirilmesi 29 Ağustos için de sorgulamalara sebep oldu.

Hafta sonundan başlayacak tatil pazartesi gününün de tatil olması durumunda dört gün olarak değerlendirilebilir.

Peki, 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü?

29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Pazartesi günü yarım gün ya da tam tatil günü olarak değerlendirilmeyecek.

Buna göre resmi tatil 4 gün olmayacak ancak çalışanlar yıllık izinlerini 29 Ağustos Pazartesi günü değerlendirmeleri durumunda 4 günlük bir izin kullanabilir.

2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı: Salı (1 gün)

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma – Cumartesi (1,5 gün)

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30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos kaç gün tatil, 4 gün olacak mı?
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