30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? “30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi” sorusu yanıtlandı!

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Dini ve milli bayramlardan bir önceki günün yarım gün tatil olarak değerlendirilmesi 29 Ağustos için de sorgulamalara sebep oldu.

Ancak 29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Yarım gün olarak değerlendirilmeyecek.