Haberler Yaşam Haberleri 30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? “30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi” sorusu yanıtlandı!
Giriş Tarihi: 1.8.2022 11:36

30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? “30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi” sorusu yanıtlandı!

Ağustos ayına girilmesiyle birlikte 2022 resmi tatiller takvimi yeniden gündeme geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı için sorgulamalar başladı: 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Büyük Taarruz zaferinin anıldığı milli bayram işçi ve işveren araştırmalara başladı. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos tatil mi? İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi güne denk geliyor” sorularının yanıtı...

30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? “30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi” sorusu yanıtlandı!

30 Ağustos tatil mi, hangi güne denk geliyor soruları yeni ayla birlikte gündemdeki yerini aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil takvimi içerisinde araştırılmaya başladı. Çalışanlar tatil günlerini değerlendirmek için soruyor: 29 Ağustos yarım gün, 30 Ağustos resmi tatil mi? 2022 resmi tatiller takvimi ile sorular yanıtlandı! İşte merak edilenler…

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos 2022 bu sene Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.

Büyük Taarruz zaferinin kutlamaları tüm Türkiye'de gerçekleşirken o gün çalışanlar için tatil günü sayılacak.

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Dini ve milli bayramlardan bir önceki günün yarım gün tatil olarak değerlendirilmesi 29 Ağustos için de sorgulamalara sebep oldu.

Ancak 29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Yarım gün olarak değerlendirilmeyecek.

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30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? “30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi” sorusu yanıtlandı!
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