30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? “30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi” sorusu yanıtlandı!

30 Ağustos tatil mi, hangi güne denk geliyor soruları yeni ayla birlikte gündemdeki yerini aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil takvimi içerisinde araştırılmaya başladı. Çalışanlar tatil günlerini değerlendirmek için soruyor: 29 Ağustos yarım gün, 30 Ağustos resmi tatil mi? 2022 resmi tatiller takvimi ile sorular yanıtlandı! İşte merak edilenler…
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos 2022 bu sene Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.
Büyük Taarruz zaferinin kutlamaları tüm Türkiye'de gerçekleşirken o gün çalışanlar için tatil günü sayılacak.