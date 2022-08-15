30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı 30 Ağustos resmi tatil mi; 29 Ağustos yarım gün mü?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos milli bayram olduğu için direkt olarak resmi tatil olarak kayıtlara geçiyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için resmi tatil ilan edildi.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos yarım gün olarak sayılmıyor. 29 Ağustos normal bir şekilde ilerleyecek.