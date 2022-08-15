"30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı 30 Ağustos resmi tatil mi; 29 Ağustos yarım gün mü?" sorularının yanıtları hakkında araştırmalar başladı. Zafer Bayramı olması nedeniyle resmi tatil takvimi arasında yer alıp almadığı merak ediliyor. Peki; 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? İşte yanıtı.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
30 Ağustos milli bayram olduğu için direkt olarak resmi tatil olarak kayıtlara geçiyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için resmi tatil ilan edildi.
29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?
29 Ağustos yarım gün olarak sayılmıyor. 29 Ağustos normal bir şekilde ilerleyecek.
2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
Yılbaşı: 1 Ocak cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs pazartesi - çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz cumartesi - salı
Demokrasi ve Birlik Günü: 15 Temmuz cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim cumartesi