Haberler Yaşam Haberleri 30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı 30 Ağustos resmi tatil mi; 29 Ağustos yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 15.8.2022 15:14

30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı 30 Ağustos resmi tatil mi; 29 Ağustos yarım gün mü?

30 Ağustos Zafer Bayramı için sayılı gün kaldı. Bu önemli ve anlamlı günde her yıl olduğu gibi 2022 senesi için de “30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı 30 Ağustos resmi tatil mi; 29 Ağustos yarım gün mü?” sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. 2022 resmi tatiller takvimi sene başında yayınlanmıştı. İşte konu ile ilgili detaylar.

30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı 30 Ağustos resmi tatil mi; 29 Ağustos yarım gün mü?

"30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı 30 Ağustos resmi tatil mi; 29 Ağustos yarım gün mü?" sorularının yanıtları hakkında araştırmalar başladı. Zafer Bayramı olması nedeniyle resmi tatil takvimi arasında yer alıp almadığı merak ediliyor. Peki; 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? İşte yanıtı.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos milli bayram olduğu için direkt olarak resmi tatil olarak kayıtlara geçiyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için resmi tatil ilan edildi.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos yarım gün olarak sayılmıyor. 29 Ağustos normal bir şekilde ilerleyecek.

2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı: 1 Ocak cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs pazartesi - çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz cumartesi - salı

Demokrasi ve Birlik Günü: 15 Temmuz cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim cumartesi

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30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı 30 Ağustos resmi tatil mi; 29 Ağustos yarım gün mü?
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