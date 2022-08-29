Haberler Yaşam Haberleri 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos’ta İETT ücretsiz mi, yarın metrobüs, metro ve otobüsler bedava mı?
Giriş Tarihi: 29.8.2022 14:56

30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos’ta İETT ücretsiz mi, yarın metrobüs, metro ve otobüsler bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı toplu taşımaların durumu ile ilgili araştırmalar başladı. Resmi tatiller arasında sayılan bu milli bayramda tatilin tadını çıkaracak ve kutlamalara katılacak vatandaşlar soruyor: 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Geçtiğimiz bayramda ücretsiz hizmet sunan metro, metrobüs ve otobüsler bu bayramda da araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos’ta İETT ücretsiz mi, yarın metrobüs, metro ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İşte, 30 Ağustos 2022 Salı toplu taşıma tarifesi…

30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos’ta İETT ücretsiz mi, yarın metrobüs, metro ve otobüsler bedava mı?

100. yıldönümü ile kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl hafta içi Salı gününe denk geliyor. Resmi tatilden yararlanacak vatandaşlar şehrin tadını çıkaracak. 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt aramaya devam ediyor. 30 Ağustos'ta İETT ücretsiz mi sorusu için gözler duyurulara çevrildi. Toplu taşıma tarifesi ile değerlendirilen günde metrobüs, metro, otobüs ve vapur bedava mı merak konusu. Peki, 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi, yarın metrobüs, metro ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İşte yanıtlar…

30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Zafer Bayramı kapsamında İETT başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını dair bilgi henüz paylaşılmadı.

Resmi açıklama gelmemesinin yanı sıra geçtiğimiz bayramlarda ücretsiz ulaşımın sağlanması bu bayram için de aynı beklentiyi doğurdu.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İETT, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

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30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos’ta İETT ücretsiz mi, yarın metrobüs, metro ve otobüsler bedava mı?
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