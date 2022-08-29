30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos’ta İETT ücretsiz mi, yarın metrobüs, metro ve otobüsler bedava mı?

100. yıldönümü ile kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl hafta içi Salı gününe denk geliyor. Resmi tatilden yararlanacak vatandaşlar şehrin tadını çıkaracak. 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt aramaya devam ediyor. 30 Ağustos'ta İETT ücretsiz mi sorusu için gözler duyurulara çevrildi. Toplu taşıma tarifesi ile değerlendirilen günde metrobüs, metro, otobüs ve vapur bedava mı merak konusu. Peki, 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi, yarın metrobüs, metro ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İşte yanıtlar…
30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Zafer Bayramı kapsamında İETT başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını dair bilgi henüz paylaşılmadı.
Resmi açıklama gelmemesinin yanı sıra geçtiğimiz bayramlarda ücretsiz ulaşımın sağlanması bu bayram için de aynı beklentiyi doğurdu.
Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İETT, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.