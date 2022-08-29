30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos’ta İETT ücretsiz mi, yarın metrobüs, metro ve otobüsler bedava mı?

30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Zafer Bayramı kapsamında İETT başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını dair bilgi henüz paylaşılmadı.

Resmi açıklama gelmemesinin yanı sıra geçtiğimiz bayramlarda ücretsiz ulaşımın sağlanması bu bayram için de aynı beklentiyi doğurdu.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İETT, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.