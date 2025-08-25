30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Resmi Gazete’de yayımlandı! 30 Ağustos’ta otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak toplu taşımada uygulanacak düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray gibi ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği sorusu, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 30 Ağustos toplu taşıma uygulamasına dair ayrıntılar…
Zafer Bayramı'nın kutlandığı 30 Ağustos günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı bedava hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakan Uraloğlu'ndan açıklama:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'na ilişkin açıklama yaptı.
Bu kararla, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet vereceğini bildiren Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.