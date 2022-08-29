30 Ağustos Zafer Bayramı nedir, kaçıncı yılı, ne oldu? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihi, anlamı ve önemi

30 Ağustos Zafer Bayramı tarihi ile gündemdeki yerini aldı. 100. Yıldönümünde anılan bu milli bayram büyük bir zaferin yeniden anılmasına imkan tanıyor. Zafer Bayramı anlamı ve önemi konusunda araştırmalara başlayan vatandaşlar tarih kitapları arasında sorularına yanıt arıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedir, neler oldu, hangi yılda gerçekleşti? İşte detaylar…
30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?
Yunan ordularının Anadolu'daki ilerleyişinin Dumlupınar yakınlarında durdurulduğu tarih 30 Ağustos 1922'dir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak adlandırılan savaşta, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu düşmanı hezimete uğratarak işgalin önüne geçmiştir. Bu zaferi takiben 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmiş, Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk etmesi sağlanmıştır.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ VE ANLAMI
Zafer Bayramı olarak kutladığımız bu galibiyet, dünyanın en büyük ve kesin zaferlerinden biridir. Büyük Taarruz'un kesin galibiyetle sonuçlandığı bu tarih, milli egemenliğin ve bağımsızlığın nişanesidir. Kadim bir Türk savaş geleneği olan Turan taktiğinin uygulandığı bu eşsiz zafer, Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdiği savaş olarak tarihe geçti.