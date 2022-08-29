Haberler Yaşam Haberleri 30 Ağustos Zafer Bayramı nedir, kaçıncı yılı, ne oldu? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihi, anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 29.8.2022 15:35

30 Ağustos Zafer Bayramı nedir, kaçıncı yılı, ne oldu? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihi, anlamı ve önemi

30 Ağustos Zafer Bayramı 100 yaşında! Tüm Türkiye’de Türk bayrakları ile birlikte coşkulu anma törenleri gerçekleşirken günün anlam ve önemini daha iyi anlamak isteyenler 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihi, anlamı ve önemine odaklandı. Kutlama programları hız kesmeden devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedir, kaçıncı yılı soruları tarih sayfaları ile yanıtlandı. Peki, 30 Ağustos’ta ne oldu? İşte yanıtlar…

30 Ağustos Zafer Bayramı nedir, kaçıncı yılı, ne oldu? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihi, anlamı ve önemi

30 Ağustos Zafer Bayramı tarihi ile gündemdeki yerini aldı. 100. Yıldönümünde anılan bu milli bayram büyük bir zaferin yeniden anılmasına imkan tanıyor. Zafer Bayramı anlamı ve önemi konusunda araştırmalara başlayan vatandaşlar tarih kitapları arasında sorularına yanıt arıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedir, neler oldu, hangi yılda gerçekleşti? İşte detaylar…

30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

Yunan ordularının Anadolu'daki ilerleyişinin Dumlupınar yakınlarında durdurulduğu tarih 30 Ağustos 1922'dir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak adlandırılan savaşta, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu düşmanı hezimete uğratarak işgalin önüne geçmiştir. Bu zaferi takiben 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmiş, Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk etmesi sağlanmıştır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ VE ANLAMI

Zafer Bayramı olarak kutladığımız bu galibiyet, dünyanın en büyük ve kesin zaferlerinden biridir. Büyük Taarruz'un kesin galibiyetle sonuçlandığı bu tarih, milli egemenliğin ve bağımsızlığın nişanesidir. Kadim bir Türk savaş geleneği olan Turan taktiğinin uygulandığı bu eşsiz zafer, Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdiği savaş olarak tarihe geçti.

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30 Ağustos Zafer Bayramı nedir, kaçıncı yılı, ne oldu? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihi, anlamı ve önemi
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