Haberler Yaşam Haberleri 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, ne zaman? 29 Ağustos yarım gün mü, tatil mi?
Giriş Tarihi: 13.8.2022 14:08

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, ne zaman? 29 Ağustos yarım gün mü, tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı için gün sayıyoruz. Bu önemli günde dışarıda vatandaşlar Kurtuluş Savaşı zaferini kutluyor, böylece zorlukla kazanılan günler tekrardan anılıyor. Aynı zamanda ulusal bayramlar resmi tatil sayılıyor. Vatandaşlar da 30 Ağustos resmi tatil mi sorusunu yöneltiyor. Bayramlardan önceki gün resmi tatil sayılmasından ötürü 29 Ağustos yarım gün mü tatil mi sorusu sürekli olarak yanıt arıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? İşte detaylar!

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, ne zaman? 29 Ağustos yarım gün mü, tatil mi?

29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos resmi tatil mi sorusu, Zafer Bayramı gelirken daha da sorulur bir hal aldı. Kurtuluş Savaşı zaferinin kutlandığı bu anlamlı gün, salı gününe denk gelmektedir. Vatandaşlar 30 Ağustos Zafer bayramı tatil mi, hangi güne denk geliyor sorusunu soruyor. Peki, 29 Mayıs yarım gün mü? İşte detaylar

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos milli bayram olduğu için direkt olarak resmi tatil olarak kayıtlara geçiyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için resmi tatil ilan edildi.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos yarım gün olarak sayılmıyor. 29 Ağustos normal bir şekilde ilerleyecek.

2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı: 1 Ocak cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs pazartesi - çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz cumartesi - salı

Demokrasi ve Birlik Günü: 15 Temmuz cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim cumartesi

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30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, ne zaman? 29 Ağustos yarım gün mü, tatil mi?
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