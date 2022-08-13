30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, ne zaman? 29 Ağustos yarım gün mü, tatil mi?

29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos resmi tatil mi sorusu, Zafer Bayramı gelirken daha da sorulur bir hal aldı. Kurtuluş Savaşı zaferinin kutlandığı bu anlamlı gün, salı gününe denk gelmektedir. Vatandaşlar 30 Ağustos Zafer bayramı tatil mi, hangi güne denk geliyor sorusunu soruyor. Peki, 29 Mayıs yarım gün mü? İşte detaylar
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
30 Ağustos milli bayram olduğu için direkt olarak resmi tatil olarak kayıtlara geçiyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için resmi tatil ilan edildi.
29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?
29 Ağustos yarım gün olarak sayılmıyor. 29 Ağustos normal bir şekilde ilerleyecek.
2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
Yılbaşı: 1 Ocak cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs pazartesi - çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz cumartesi - salı
Demokrasi ve Birlik Günü: 15 Temmuz cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim cumartesi