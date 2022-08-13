30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, ne zaman? 29 Ağustos yarım gün mü, tatil mi?

29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos resmi tatil mi sorusu, Zafer Bayramı gelirken daha da sorulur bir hal aldı. Kurtuluş Savaşı zaferinin kutlandığı bu anlamlı gün, salı gününe denk gelmektedir. Vatandaşlar 30 Ağustos Zafer bayramı tatil mi, hangi güne denk geliyor sorusunu soruyor. Peki, 29 Mayıs yarım gün mü? İşte detaylar