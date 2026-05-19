30 bin kitap artık cepte: Kayseri’den dijital kütüphane hamlesi

Teknolojiyi kültürel hizmetlerle buluşturan proje kapsamında, Kayseri'de okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanıma sunulan mobil dijital kütüphane uygulaması sayesinde vatandaşlar, günün her anında ve istedikleri her yerde binlerce kitaba ulaşabilecek.

30 BİNDEN FAZLA E-KİTAP VE SESLİ İÇERİK

"Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane" uygulaması yalnızca e-kitaplarla sınırlı kalmıyor. Platformda yüzlerce sesli kitap ve podcast içerikleri de yer alıyor. Böylece kullanıcılar ister evde, ister toplu taşımada, ister kısa bir mola sırasında kitap okuyabilecek ya da sesli kitap dinleyebilecek.

Her yaş grubuna hitap eden uygulama, özellikle gençler ve öğrenciler için önemli bir dijital eğitim kaynağı olarak öne çıkıyor. Mobil cihazlara kolaylıkla indirilebilen sistemde kullanıcıların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.