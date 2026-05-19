30 bin kitap artık cepte: Kayseri’den dijital kütüphane hamlesi

Teknolojiyi kültürel hizmetlerle buluşturan proje kapsamında, Kayseri'de okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanıma sunulan mobil dijital kütüphane uygulaması sayesinde vatandaşlar, günün her anında ve istedikleri her yerde binlerce kitaba ulaşabilecek.
30 BİNDEN FAZLA E-KİTAP VE SESLİ İÇERİK
"Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane" uygulaması yalnızca e-kitaplarla sınırlı kalmıyor. Platformda yüzlerce sesli kitap ve podcast içerikleri de yer alıyor. Böylece kullanıcılar ister evde, ister toplu taşımada, ister kısa bir mola sırasında kitap okuyabilecek ya da sesli kitap dinleyebilecek.
Her yaş grubuna hitap eden uygulama, özellikle gençler ve öğrenciler için önemli bir dijital eğitim kaynağı olarak öne çıkıyor. Mobil cihazlara kolaylıkla indirilebilen sistemde kullanıcıların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
BİLGİYE ERİŞİM DAHA HIZLI VE KOLAY
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin "Okuyan Şehir Kayseri" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen uygulama ile bilgiye erişimin daha hızlı, daha kolay ve daha yaygın hale getirilmesi amaçlanıyor. Kent genelinde hizmet veren 15 kütüphanesiyle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşüm hamlesiyle kütüphane hizmetlerini de mobil ortama taşıdı.
Kültürel belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren belediye, dijital kütüphane uygulaması sayesinde vatandaşların zamandan ve mekândan bağımsız şekilde kitaplara ulaşabilmesini sağlayacak.
BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'TAN "OKUYAN ŞEHİR" VURGUSU
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitim, kültür ve gençlik odaklı projeleri kapsamında geliştirilen uygulama, şehrin "okuyan ve okutan şehir" kimliğini güçlendirmeyi hedefliyor.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, dijital kütüphane uygulamasının özellikle gençlerin kitapla bağını güçlendireceğini ve teknolojinin doğru kullanımına katkı sağlayacağını ifade etti. Uygulamanın ilerleyen süreçte yeni içeriklerle daha da zenginleştirileceği belirtildi.