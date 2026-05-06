30 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon: 518 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 392 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 122'si tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucunda 518 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE HAP ELE GEÇİRİLDİ
750 narkotik ve asayiş ekibi, 4 bin 500 personelin katılımıyla ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de yer aldığı operasyonlar sonucunda 518 kilo uyuşturucu madde ile 133 bin 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
"OPERASYONLARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucunda; sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" açıklamalarında bulundu.