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Giriş Tarihi: 2.07.2026

30 milyarlık kara para ağı çökertildi

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
30 milyarlık kara para ağı çökertildi
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İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen dev operasyonda, yasadışı bahis ve kumar gelirlerini akladıkları iddia edilen suç ağına ağır darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. MASAK tarafından ortaya çıkarılan yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, bu para trafiğinin beyan edilen ticari faaliyetlerle örtüşmediği belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Bilal Happani'ye ait Fatih'teki bir kuyumcuda yapılan aramada 30 kilogram gümüş, 6 bin 260 dolar, 4 bin 880 euro ve 16 bin 805 TL ele geçirildi.

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30 milyarlık kara para ağı çökertildi
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