30 Nerenin Kodu? +30 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Uluslararası telefon kodu bir numaranın hangi ülkeden olduğunu öğrenmeni sağlar. Bilmediğiniz numaralardan gelen aramalarda, numaranın hangi ülkeden olduğunu bilmek güvenlik açısından önemlidir. Özellikle yurt dışından gelen aramalarda dolandırıcılık girişimleri olabilir. Bu kod gelen aramaları anlamana ve yurt dışına arama yapmana yardımcı olur. +30 nerenin kodu, neresi, hangi ülkeye ait gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise ülkemizin sınır komşularından birine ait olduğu yanıtını verebiliriz.

30 Nerenin Kodu?

+30 telefon kodu Yunanistan'a aittir. Yani, telefonunda +30 ile başlayan bir numara görürsen bu numaranın Yunanistan'dan olduğunu anlayabilirsiniz. Ayrıca Yunanistan'a arama yapmak istediğinde bu kodu kullanman gerekir.

+30 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Diyelim ki telefonun çalıyor ve ekranda "+30 210 555 44 33" gibi bir numara görüyorsun. Bu durumda: