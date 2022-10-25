30 Nerenin Plakası? 30 Plaka Kodu Nerenin , Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Plaka kodları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Trafikte ve seyahat esnasında araç plakalarını görür ve hangi şehre ait olduğunu merak eder, araştırırız. Plakaların üzerinde yazan kodlara göre; her il için sırasıyla numaralar belirlenmiştir. Peki; 30 plaka nerenin kodu? 30 plaka kodu hangi ile ait? İşte 30 plaka kodu ve detayları...

30 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

30 plaka kodu Hakkari iline aittir. Bilgi olması açısından; bir önceki 29 kodu Gümüşhane, bir sonraki plaka kodu 31 Hatay iline aittir.

30 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

30 plaka kodu Hakkari şehrine ait plaka kodudur.

HAKKARİ İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Hakkari iline ait birçok ilçe bulunmaktadır. 30 nuramaları araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 30 plaka Hakkarı ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!

30 AC→AZ001→999Merkez

(Hakkari VD) 30 HA→HZ001→999Yüksekova

30 D0001→1000Merkez (Hakkari VD)

30 D1001→2000Yüksekova

30 D2001→2999Şemdinli

30 D2098→3000Yüksekova

30 D3001→4000Merkez (Hakkari VD)

30 M0001→1000Merkez (Hakkari VD)

30 M1001→3000Yüksekova

30 M3001→4000Merkez (Hakkari VD)

30 T0001→1000Merkez (Hakkari VD)

30 T1001→2000Yüksekova

30 T2001→2999Şemdinli

30 T2021→3000Yüksekova

30 T3001→4000Merkez (Hakkari VD)

30 S0001→1000Merkez (Hakkari VD)

30 S1001→3000Yüksekova

30 S3001→4000Merkez (Hakkari VD)

30 SA001→999Şemdinli

30 SC001→271Şemdinli

30 VA→VZ001→999Merkez (Hakkari VD)

30 YA001→999Yüksekova