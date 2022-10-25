Haberler Yaşam Haberleri 30 Nerenin Plakası? 30 Plaka Kodu Nerenin , Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 10:42 Son Güncelleme: 25.10.2022 10:43

30 Nerenin Plakası? 30 Plaka Kodu Nerenin , Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Ülkemizin 81 ili için numaralandırılmış plaka kodları bulunmaktadır. 01-81 arasında değişen plaka kodlarına göre; her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir. Bunlardan bir tanesi de 30 plaka kodu olmaktadır. Şehirler arası yolcuklar sırasında karşımıza çıkan araç plakalarına göre; 30 plaka nerenin kodu, hangi şehre ait? 30 plaka kodu ve detayları...

30 Nerenin Plakası? 30 Plaka Kodu Nerenin , Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Plaka kodları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Trafikte ve seyahat esnasında araç plakalarını görür ve hangi şehre ait olduğunu merak eder, araştırırız. Plakaların üzerinde yazan kodlara göre; her il için sırasıyla numaralar belirlenmiştir. Peki; 30 plaka nerenin kodu? 30 plaka kodu hangi ile ait? İşte 30 plaka kodu ve detayları...

30 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

30 plaka kodu Hakkari iline aittir. Bilgi olması açısından; bir önceki 29 kodu Gümüşhane, bir sonraki plaka kodu 31 Hatay iline aittir.

30 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

30 plaka kodu Hakkari şehrine ait plaka kodudur.

HAKKARİ İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Hakkari iline ait birçok ilçe bulunmaktadır. 30 nuramaları araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 30 plaka Hakkarı ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!

30 AC→AZ001→999Merkez
(Hakkari VD) 30 HA→HZ001→999Yüksekova
30 D0001→1000Merkez (Hakkari VD)
30 D1001→2000Yüksekova
30 D2001→2999Şemdinli
30 D2098→3000Yüksekova
30 D3001→4000Merkez (Hakkari VD)
30 M0001→1000Merkez (Hakkari VD)
30 M1001→3000Yüksekova
30 M3001→4000Merkez (Hakkari VD)
30 T0001→1000Merkez (Hakkari VD)
30 T1001→2000Yüksekova
30 T2001→2999Şemdinli
30 T2021→3000Yüksekova
30 T3001→4000Merkez (Hakkari VD)
30 S0001→1000Merkez (Hakkari VD)
30 S1001→3000Yüksekova
30 S3001→4000Merkez (Hakkari VD)
30 SA001→999Şemdinli
30 SC001→271Şemdinli
30 VA→VZ001→999Merkez (Hakkari VD)
30 YA001→999Yüksekova

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30 Nerenin Plakası? 30 Plaka Kodu Nerenin , Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
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