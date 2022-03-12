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Giriş Tarihi: 13.3.2022

30 saat sonra TIR’da ölü bulundu

30 saat sonra TIR’da ölü bulundu
DÜZCE'DE 10 Mart perşembe günü hakkında kayıp başvurusu yapılan şahıs TIR'ın kupasında ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, fabrikaya malzeme teslim eden 37 yaşındaki Ersoy Hakyemez, aracı TIR parkına çekerek istirahat etmek istedi. Aracı park etmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayınca kayıp başvurusu yapıldı. Polis ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı. 30 saat sonra Hakyemez, arkadaşı tarafından direksiyon başında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hakyemez'in hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hakyemez'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. İHA

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30 saat sonra TIR’da ölü bulundu
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