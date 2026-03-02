30 suç kaydı olan iki çocuk dehşet saçtı

İstanbul Maslak Atatürk Oto Sanayi'ye gelen 2 şüpheliden biri, tabancayla iki iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Olay, 25 Şubat'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sanayiye gelen 2 şüpheliden biri, tabancayla 2 iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan olmazken, toplam 6 kurşun isabet eden iş yerlerinde ise hasar meydana geldi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, iş yeri sahibi Bayçu O. (50) ve Erdoğan D.'nin (53) ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

50 güvenlik kamerasını inceleyen polisin incelemeleri sonucu kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin olay yerine geldikleri motosikletin bozulması sonucu yaya olarak iş yeri önüne geldikleri belirlendi. Olaydan sonra yine yaya olarak kaçan şüphelilerin bir süre sonra taksiye bindikleri ve Sultangazi'ye geçtikleri tespit edildi. Burada bir otele saklanan şüpheliler, sabaha karşı otelden çıkarak Gaziosmanpaşa'ya geçtikleri sırada polis tarafından yakalandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuldu. Emniyete götürülen şüpheliler N.U. ve B.Ö.'nün, ilk ifadelerinde iş yeri sahibiyle husumetleri olduğunu söyledikleri öğrenildi. Haklarında adli işlem başlatılan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 14 yaşındaki N.U.'nun poliste 18, B.Ö.'nün 12 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.