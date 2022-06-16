Haberler Yaşam Haberleri 30 yıllık hasret Esra Erol'da sona erdi
Giriş Tarihi: 16.6.2022 21:54 Son Güncelleme: 16.6.2022 22:02

30 yıllık hasret Esra Erol'da sona erdi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
30 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına katılan Ömür Kurşun, hiç görmediği biyolojik annesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi.

Biyolojik annesini yıllardır arayan Ömür'ün yüzünü başarılı sunucu Esra Erol güldürdü. Anne Nurcihan'ı Esra Erol, kısa sürede buldu.

14 yaşında uğradığı istismar sonucu hamile kalan Nurcihan hanım yıllarca vicdan azabından kahrolduğunu söylerken oğlu Ömür'ün ayaklarına kapanıp "beni affet" dedi. Oğlunu aramadık hiç bir yer bırakmadığını söyleyen Nurcihan Hanım yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Anne oğul dakikalarca birbirine sarılarak yılların özlemini gidermeye çalıştı.

Anne oğulun kavuşma anı ise Esra Erol'u gözyaşlarına boğdu. O anlar sosyal medya da çok konuşulanlar arasında yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
30 yıllık hasret Esra Erol'da sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA