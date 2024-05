300 milyon çocuk dijital istismara uğruyor

Dünya genelinde her yıl 300 milyondan fazla çocuk, çevrimiçi istismara maruz kalıyor. The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İskoçya'daki Edinburg Üniversitesi'nden araştırmacılar, dünyadaki çocukların yüzde 12,6'sının geçtiğimiz yıl rıza dışı cinsel içerikli konuşma, paylaşım, görüntü ve videolara maruz kaldığını ortaya koydu. Bu yaklaşık olarak 302 milyon gence eşdeğer geliyor. Araştırmaya göre, ABD yüksek riskli bölge. Üniversitenin çocuk istismarının yaygınlığını anlamayı amaçlayan Childlight girişimi, ABD'deki her dokuz erkekten birinin (yaklasık14 milyona eşdeğer) çocuklara karşı çevrimiçi suç işlediğini kabul ettiğini belirtiyor. Anketler, İngiliz erkeklerin yüze 7'sinin (1,8 milyona eşdeğer) aynı şeyi kabul ettiğini ortaya çıkardı.Kurumların bu konuda çok fazla bildirim aldığını belirten Childlight'ın CEO'su Paul Stanfield "Bu, çok uzun süredir gizli kalmış küresel bir sağlık salgınıdır. Her ülkede görülüyor, katlanarak büyüyor ve küresel bir müdahale gerektiriyor. Acilen harekete geçmeli ve bunu önlenebilecek bir halk sağlığı sorunu olarak ele almalıyız. Çocuklar bekleyemez" ifadelerini kullandı.