Haberler Yaşam Haberleri 300 Spartalı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! 300 Spartalı filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 11.3.2025 16:11 Son Güncelleme: 11.3.2025 16:11

300 Spartalı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! 300 Spartalı filmi ne zaman ve nerede çekildi?

300 Spartalı konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverlerin gündemindeki yerini aldı. Filmin yönetmen koltuğunda Zack Snyder oturuyor. Yapımın senaryosu için ise Frank Miller'ın Thermopylae Muharebesi hakkındaki grafik romanı referans alınıyor. Başrolde Gerard Butler yer alıyor. Peki; 300 Spartalı oyuncuları kimler, film ne zaman ve nerede çekildi?

300 Spartalı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! 300 Spartalı filmi ne zaman ve nerede çekildi?

300 Spartalı konusu ve oyuncuları araştırmalara konu oldu. Efsaneler arasına giren filmin yapımı 2006'da gerçekleşti. Bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleri ile buluşacak yapımın detayları gündemde:

300 SPARTALI KONUSU

Sparta Kralı, son derece kuvvetli bir ordu ile karşı karşıyadır çünkü Pers Kralı Xerxes, sahip olduğu gücü, çoktan Yunan Krallıkları üzerine salmıştır. Sparta Kralı, bu durumla baş edebilmek için çareyi yürekleri kocaman olan cesur 300 askerini toplamakta bulur.Tanrıları savaşa ikna edememiştir.

Bu savşaçı yetiştirilmiş 300 asker, şartların zorluğuna rağmen ve ölmek pahasına Thermopylae'de Perslilerle savaşmaya hazırdır. Öte yandan konsey savaşmama kararı alarak bir hata yapar. Bu durumun da üstesinden gelip ordunun savaşa gitmesini beklemeleri gerekecektir.

300 SPARTALI OYUNCULARI

Gerard Butler: Sparta kralı I. Leonidas

Lena Headey: Gorgo, Sparta Kraliçesi (Leonidas'in eşi)

Dominic West: Theron

Michael Fassbender: Stelios

Vincent Regan: Yüzbaşı Artemis

Rodrigo Santoro: Xerxes (Pers Kralı)

Andrew Tiernan: Ephialtes

Andrew Pleavin: Daxos

300 SPARTALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Savaş sahneleri ile dikkat çeken yapımın çekimleri genel olarak mavi ekran önünde gerçekleşti.

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300 Spartalı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! 300 Spartalı filmi ne zaman ve nerede çekildi?
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